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Расчёты С-400 в ходе проверки ВКС уничтожили неопознанные объекты под Москвой

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Расчёты зенитного ракетного полка, на вооружении которого стоят системы ПВО С-300 и С-400, обнаружили и уничтожили на юге Москвы неопознанные воздушные объекты, летевшие на малых и предельно малых высотах в рамках внезапной проверки боеготовности Воздушно-космических сил (ВКС), информирует Минобороны РФ.

"Подвижными радиолокационными станциями были своевременно обнаружены все малоразмерные и низколетящие цели. Информация о целях в автоматизированном режиме выдавалась целеуказаниями зенитному ракетному дивизиону, который гарантированно осуществил условные пуски ракет и уничтожил цели", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

Боевая работа расчётов полка осложнялась помеховой обстановкой, которую создавали вертолеты со специальным радиоэлектронным оборудованием на борту. "Под прикрытием помех экипажи вертолетов Ми-8 и Ми-24 на высотах до 50 метров входили в зону ответственности полка и имитировали нанесение тактических ударов", - говорится в пресс-релизе.

В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ с 7 февраля проводится внезапная проверка боевой готовности ВКС. К ней привлечены порядка 45 тыс. человек, около 1 700 единиц вооружения и военной техники. Сообщалось, что проверка завершится в четверг, 9 февраля.

Теги: Минобороны, ВКС, Москва, С-400, С-300
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