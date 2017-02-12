На юге Москвы загорелся склад пластиковой продукции

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Загорание на юге Москвы на складе пластиковой продукции тушат пожарные, сообщает в воскресенье МЧС.

"11 февраля 2017 года в 23 часа 19 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Нагорный проезд, дом 12, корпус 2", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. В одноэтажном металлическом ангаре происходит загорание складируемой пластиковой продукции, на площади около 250 квадратных метров.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной грамотной работе пожарных в 00 часов 45 минут пожар локализован", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало.

К тушению пожара от Московского МЧС привлечено порядка 26 единиц техники и около 82 человек личного состава, отмечается в сообщении.