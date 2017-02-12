Мавзолей на Красной площади закроют на два месяца ради сохранности Ленина

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Работы, для проведения которых мавзолей на Красной площади на следующей неделе закроется для посещения, будут связаны, прежде всего, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Ленина, рассказал "Интерфаксу" источник, осведомленный о проведении этих регламентных работ.

Ранее Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны сообщил, что мавзолей В.И. Ленина на Красной площади будет закрыт для посетителей с 16 февраля по 16 апреля в связи с проведением плановых профилактических работ. Характер работ в ЦОС ФСО "Интерфаксу" комментировать отказались.

Как сообщил источник, в этот раз профилактические работы будут вестись именно с телом вождя, но костюм, в который одет Ленин, менять не планируется. Весь период профилактических работ тело будет оставаться в мавзолее, добавил он.

Собеседник агентства напомнил, что работы с забальзамированным телом Ленина ведут специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) и Лаборатории медико-биологических структур.

"Регламентные работы с телом Ленина являются уникальным научным экспериментом. Они проводятся на протяжении многих десятилетий. Научная школа, которая занимается этой деятельностью, сложилась в середине 20-х годов", - отметил источник.

Плановая профилактика в мавзолее проводится, как правило, раз в два года. В последний раз мавзолей Ленина закрывали с этой целью в феврале-апреле 2015 года.