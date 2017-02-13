Росавиацию обязали отселить жителей из зоны строительства новой полосы "Шереметьево"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Суд потребовал от Росавиации решить вопрос с отселением жителей двух деревень, оказавшихся в зоне строительства третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево", сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП).

Строительство новой полосы в Шереметьево запланировано в рамках подготовки к проведению в России Кубка конфедераций ФИФА в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"В ходе проверки прокуроры выяснили, что вопреки требованиям градостроительного законодательства и, несмотря на принимаемые органами госконтроля меры, строительство третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" ведется без детального следования этапности выполнения работ, определенных проектной документацией", - говорится в сообщении.

Так, до настоящего времени жители деревень Дубровки и Перепечено Солнечногорского района Московской области проживут в условиях ведения строительных работ.

"Учитывая длительное непринятие уполномоченными должностными лицами государственного заказчика - Федерального агентства воздушного транспорта - реальных шагов по решению сложившейся ситуации, а также ее возможное негативное влияние на качество ведения строительных работ и своевременность подготовки аэропорта к проведению спортивных мероприятий, Московской межрегиональной транспортной прокуратурой были приняты меры к судебному понуждению государственного органа выполнить возложенную на него обязанность", - отмечает надзорное ведомство.

Головинский суд Москвы исковые требования прокуратуры о выполнении работ удовлетворил, решение суда вступило в законную силу, сообщили в ММТП.