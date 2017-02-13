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Москва

Автомобиль врезался в автобусную остановку на Дмитровском шоссе

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали из-за автомобиля, врезавшегося в остановку общественного транспорта на севере Москвы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе "Мосгортранса".

"В 17:50 возле дома 155 по Дмитровскому шоссе легковой автомобиль врезался в остановку, когда пассажиры входили и выходили из автобуса 284-го маршрута", - сказал сотрудник пресс-службы.

В результате произошедшего, по предварительным данным, пострадали четыре человека; погибших нет, сообщил он.

Теги: Москва
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