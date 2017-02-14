Суд вынесет приговор по делу о подготовке теракта в Москве

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Московский окружной военный суд во вторник огласит приговор трем уроженцам Северного Кавказа, обвиняемым в участии в террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России) и подготовке теракта в Москве, сообщила ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По ее словам, в ходе прений сторон гособвинение просило суд назначить Аслану Байсултанову и Мохмаду Межидову наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Эльману Ашаеву - 5 лет лишения свободы.

Как сообщалось, рассмотрение дела по существу началось 14 декабря прошлого года. Тогда подсудимые после оглашения прокурором сути предъявленного им обвинения заявили, что признают вину частично.

По версии следствия, Байсултанов и Ашаев вступили в террористическое сообщество, являющееся подразделением запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Затем Байсултанов, прибыв в феврале 2013 года в Сирию, принимал участие в диверсионно-террористических акциях против законного правительства этой страны.

Вернувшись в конце 2013 года в РФ, Байсултанов и Ашаев с целью проведения терактов приобрели оружие и боеприпасы, из которых совместно изготовили взрывчатое вещество массой 4,9 кг. Доставив в Москву названное взрывчатое вещество и электродетонатор, хранить которые в столице помогал Межидов, они намеревались совершить теракт, считает следствие.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), участии в деятельности организации, признанной в РФ террористической (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), покушении на участие в террористическом сообществе (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ). Также им инкриминируется: незаконное изготовление взрывчатых устройств, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), незаконный оборот взрывчатых веществ и устройств, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ) и другие преступления, сообщили ранее в прокуратуре.

По информации ФСБ, фигуранты были задержаны после проведения 11 октября 2015 года обыска в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке в центре Москвы. Тогда спецслужбами было обнаружено взрывное вещество, изготовленное на основе аммиачной селитры, электродетонатор промышленного производства (ЭДП), весы для точного измерения пропорций компонентов взрывчатых веществ, средства сотовой связи, набор инструментов и инструкции по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ходе избрания задержанным меры пресечения, следователь ФСБ сообщил, что заказчиком теракта являлся некий Шамиль Чергизов, от которого Байсултанов 3 октября 2015 года на железнодорожном вокзале Грозного и получил взрывчатку и детонатор. Целью теракта, по версии следствия, была дестабилизация обстановки в РФ и влияние на органы власти для принятия ими решении о прекращении операции в Сирии против ИГ. Ашаев, согласно материалам дела, озвученным при избрании ему меры пресечения, признал вину и активно сотрудничает со следствием.