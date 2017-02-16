Особняк купцов Абрикосовых выставили на торги за 485 млн рублей

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Особняк купцов Абрикосовых в Потаповском переулке Москвы, являющаяся объектом культурного наследия, повторно выставлена на торги за 485 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике.

Речь идет об объекте по адресу: Потаповский переулок, 6, стр. 1. Дом площадью свыше 4,4 тыс. кв.м находится на первой линии, в шаговой доступности от станции метро "Чистые пруды". До революции последними хозяевами пятиэтажного дома были купцы Абрикосовы, крупнейшие производители кондитерских изделий в Российской империи.

Стоимость лота - 485 млн рублей. Стартовая цена договора купли-продажи снижена почти на 120 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 23 марта. Аукцион пройдет 29 марта 2017 года.

Объект имеет свободное назначение, не обременен правами третьих лиц. Инвестору предстоит разработать и в течение пяти лет выполнить комплексную реставрацию объекта культурного наследия.

Хозяйствующим субъектом здания выступает государственное бюджетное учреждение "Финансово-хозяйственное управление мэрии Москвы".

Потаповский переулок, 6 строение 1 – главный дом городской усадьбы конца XVII-XVIII вв., перестроенный в XIX-XX вв. Также известен как Палаты купцов Гурьевых. В первой половине XVIII в. дом был перестроен в стиле барокко, второй и третий этажи надстроены в XIX веке. В 1845-1859 гг. здесь располагался пансион пастора Людвига Эннеса. В 1870-е годы промышленник и меценат Василий Кокорев перестроил и расширил дом, создав нынешний фасад, а на рубеже XIX-XX веков там располагалась квартира семьи Абрикосовых – владельцев кондитерской фабрики "Товарищества А. И. Абрикосова Сыновей".