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Москва

В МЧС напомнили о возможности укрыть под землей всех москвичей на двое суток

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Защитные сооружения Москвы способны обеспечить безопасность всего населения столицы, заявил замначальника управления гражданской защиты столичного главка МЧС РФ Сергей Назаренко.

"Количество защитных сооружений и убежищ на территории столицы достаточно для того, чтобы укрыть под землей все население города", - сказал Назаренко в четверг в ходе посещения начальниками региональных Главных управлений МЧС России и главами регионов одного из объектов гражданской обороны в Москве.

Мероприятие проведено в рамках проходящего в Москве Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности Единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2016 и постановке задач на 2017 год.

Назаренко напомнил, что защитные сооружения гражданской обороны в Москве оборудованы автономными дизельными генераторами, пунктами выдачи воды, всем необходимым для эффективного функционирования в течение двух суток без контакта с поверхностью.

"Убежище будет функционировать как подводная лодка, автономно в течение двух суток, даже если городские системы подачи воды и электроэнергии будут отключены", - сказал Назаренко.

В свою очередь, в ходе посещения убежища на базе подземного паркинга одного из торговых центров начальник управления гражданской защиты столичного главка МЧС Сергей Чудопал отметил, что "в соответствии с новыми подходами в организации гражданской обороны, одним из основных средств коллективной защиты населенных пунктов являются освоенные подземные пространства".

Он добавил, что в столице расположено порядка 550 торговых центров, около 100 из которых имеют подземные парковки, в которых от опасности могут укрыться от сотен до нескольких тысяч человек. Они оборудованы необходимыми средствами пожаротушения и оповещения граждан.

Теги: Москва
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