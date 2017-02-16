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Москва

Заммэра Москвы пообещал открыть три станции "желтой" линии метро в течение месяца

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Станции "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки" Калининско-Солнцевской линии метро планируется открыть в течение ближайшего месяца, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Стройка на этом участке практически закончена, в настоящее время идет обкатка линий, метрополитен "обживает" новый радиус", - сказал Хуснуллин. В августе 2016 года Хуснуллин обещал, что метро придет в Раменки до конца года. В декабре он вновь повторил, что участок от "Минской" до "Раменок" откроют до конца года, но этого так и не произошло.

В конце декабря 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Калининско-Солнцевской линии со станциями "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Станция "Минская" располагается под одноименной улицей на участке между Мемориальной мечетью и железнодорожным путепроводом; станция "Ломоносовский проспект" - на пересечении одноименного проспекта и Мичуринского; "Раменки" - под Мичуринским проспектом у примыкания к нему Винницкой улицы.

Власти Москвы уверяют, что в дальнейшем Калининско-Солнцевская линия будет продлена от станции "Раменки" до "Рассказовки". Длина этого участка превысит 15 км и будет включать семь станций. На последнем этапе строительства Калининско-Солнцевской линии действующие станции "Деловой центр" и "Третьяковская" соединят участком, который пройдет через центр Москвы. Это позволит соединить западный и восточный участки Калининско-Солнцевской линии.

Теги: Москва, Марат Хуснуллин
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