В Москве из салона автомобиля похитили 10 млн рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный кулаком разбил стекло в двери автомобиля на юго-западе Москвы и похитил из салона машины 10 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

"17 февраля в 21:55 в полицию поступило сообщение о грабеже по адресу: улица Ивана Бабушкина, дом 20. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 20:15 у дома по указанному адресу, неизвестный, кулаком разбил правое переднее стекло в припаркованной машине "БМВ Х6", под управлением 29-летней женщины и открыто похитил из салона полиэтиленовый пакет, в котором находились принадлежащие ей денежные средства в размере 10 млн. рублей", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что подозреваемый скрылся с места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса РФ (Грабеж).