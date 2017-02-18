В Москве ревнивая девушка убила своего сожителя

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Москве задержана подозревая в убийстве сожителя, сообщает в субботу Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Москве.

"По версии следствия, вечером в квартире жилого дома, расположенного по улице Салтыковская в Москве, во время распития спиртных напитков, девушка в ходе бытовой ссоры, возникшей на почве ревности, нанесла своему 27-летнему сожителю удар ножом в область груди", - говорится на сайте ведомства.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, сообщили в региональном управлении.