Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Москве

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Три человека пострадали в результате столкновения скорой помощи и легкового автомобиля в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в экстренных службах города.

По его словам, авария произошла на пересечении Звенигородского шоссе и улицы 1905 года. По предварительным данным, в результате происшествия скорая опрокинулась на бок, три человека получили травмы.

Дальнейшая информация уточняется.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили факт дорожно-транспортного происшествия (ДТП) не уточнив подробностей.