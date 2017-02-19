Москва

В Москве потеплеет до плюс трех градусов

Однако, как отметили в Гидрометцентре, это пока не весна, морозы и слякоть еще будут

В Москве потеплеет до плюс трех градусов
В Москве
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Очень теплая неделя ожидается почти на всей территории России, в том числе в Москве, на Урале и в Сибири, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Отклонение от климатической нормы составит 6-10 градусов практически на всей территории страны, а на западе Сибири даже на 16 градусов. Если говорить о Москве и Центральном федеральном округе, ночью будет около нуля, а днем - до плюс трех. Ветер, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица", - сказал он в воскресенье.

По его словам, незначительное и кратковременное похолодание в Московском регионе ожидается только в районе 23 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -10. "Теплая погода приобретет такие твердые характеристики, ассоциирующиеся с праздником", - сказал метеоролог.

Тем не менее, уже к четвергу снова ожидается потепление.

Директор Гидрометцентра также ответил на вопрос о том, когда придет весна. Он заявил, что пока достоверных расчетов, будет ли весна ранней или поздней в этом году, нет; их стоит ожидать к 28 февраля.

Вместе с тем, Вильфанд напомнил, что по данным многолетних наблюдений, такие традиционно ассоциирующиеся с весной факторы, как сход снега и ледоход на реках, приходятся на конец первой декады апреля, то есть к 8-11 апреля.

"Если говорить о том, как ощущают люди приход весны, мне нравится дефиниция, которую определили модельеры одежды: при температуре в 15 градусов люди ходят в обычной, более легкой одежде, в пиджаках и так далее. Вот это ожидается только во второй половине апреля, если судить по климату", - сказал он.

"Та неделя, которая нас ждет - это, конечно, еще не весна, - отметил метеоролог. - Запаситесь терпением: и солнышко, и морозы, и слякоть еще будут".

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
В московском метро сократят должность дежурного у эскалатораВ московском метро сократят должность дежурного у эскалатора
В пресс-службе подземки пообещали, что реорганизация поможет сделать метро более безопаснымПодробнее
Общественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажкиОбщественная палата Москвы призвала снести не подлежащие капремонту пятиэтажки
В правительстве города снос пятиэтажек называют маловероятным ввиду больших трат на строительство транспортной инфраструктурыПодробнее
Власти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САОВласти Москвы пообещали начать демонтаж кабелей связи на крышах домов в САО
Операторы указывают, что это может привести к прекращению оказания услуг связи в большинстве районов округаПодробнее
Uber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторановUber запустил в Москве сервис для заказа еды из ресторанов
Стоимость доставки одного заказа составляет 99 рублей и не привязана к его объемуПодробнее
Мосгордума проголосовала за наказание вплоть до пожизненного за нападение на медиковМосгордума проголосовала за наказание вплоть до пожизненного за нападение на медиков
Сейчас к уголовной ответственности за такие преступления привлекаются 10% виновных, к административной - 18%, а остальным все сходит с рукПодробнее
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в МосквеВозбуждено уголовное дело по факту нападения на инкассаторов в Москве
Один из преступников был убит, в городе введен план "Перехват"Подробнее
Суд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Меерсона и его сообщницуСуд в Москве заочно арестовал бывшего учителя школы №57 Меерсона и его сообщницу
Следствие обвиняет их в развратных действиях в отношении несовершеннолетнихПодробнее
Депутаты Мосгордумы потребовали сноса и расселения всех старых пятиэтажекДепутаты Мосгордумы потребовали сноса и расселения всех старых пятиэтажек
В Москве до сих пор остается жилой фонд, состоящий из пятиэтажек "несносимых серий"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
17 февраля
Лучшие фото недели
Фотохроника 16 февраля7 фото
16 февраля
Фотохроника 16 февраля
Aero India 20178 фото
16 февраля
Aero India 2017
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитацииСпортБой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенеслиВ миреБританские СМИ обвинили Россию в организации переворота в ЧерногорииВ миреИрак объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула
В Москве на будущей неделе потеплеет до плюс трех градусов
В посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНР
Глава МИД Турции назвал первостепенной задачей сохранение перемирия в Сирии
Крестный ход в поддержку передачи Исаакия РПЦ собрал 8 тыс. человек
Москвичей предупредили о предстоящем снеге и гололедице
Кара-Мурза-младший выписан из клиники и уехал за границу для реабилитации
Сенатор США посетовал на неполноту расследования "российского вмешательства" в выборы
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи