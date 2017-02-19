В Москве потеплеет до плюс трех градусов

Однако, как отметили в Гидрометцентре, это пока не весна, морозы и слякоть еще будут

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Очень теплая неделя ожидается почти на всей территории России, в том числе в Москве, на Урале и в Сибири, заявил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Отклонение от климатической нормы составит 6-10 градусов практически на всей территории страны, а на западе Сибири даже на 16 градусов. Если говорить о Москве и Центральном федеральном округе, ночью будет около нуля, а днем - до плюс трех. Ветер, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица", - сказал он в воскресенье.

По его словам, незначительное и кратковременное похолодание в Московском регионе ожидается только в районе 23 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -10. "Теплая погода приобретет такие твердые характеристики, ассоциирующиеся с праздником", - сказал метеоролог.

Тем не менее, уже к четвергу снова ожидается потепление.

Директор Гидрометцентра также ответил на вопрос о том, когда придет весна. Он заявил, что пока достоверных расчетов, будет ли весна ранней или поздней в этом году, нет; их стоит ожидать к 28 февраля.

Вместе с тем, Вильфанд напомнил, что по данным многолетних наблюдений, такие традиционно ассоциирующиеся с весной факторы, как сход снега и ледоход на реках, приходятся на конец первой декады апреля, то есть к 8-11 апреля.

"Если говорить о том, как ощущают люди приход весны, мне нравится дефиниция, которую определили модельеры одежды: при температуре в 15 градусов люди ходят в обычной, более легкой одежде, в пиджаках и так далее. Вот это ожидается только во второй половине апреля, если судить по климату", - сказал он.

"Та неделя, которая нас ждет - это, конечно, еще не весна, - отметил метеоролог. - Запаситесь терпением: и солнышко, и морозы, и слякоть еще будут".