Операторы аэропорта "Жуковский" заявили о планах принять за год 2 млн человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Жуковский" в 2017 году обслужит 2 млн человек, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в понедельник.

"Сегодня уже четыре авиакомпании осуществляют перелеты из аэропорта "Жуковский" по различным, в том числе международным, направлениям. А в планах на этот год - увеличить число таких компаний до десяти, число направлений - до 20. А количество пассажиров, которых обслужит аэропорт - по крайней мере, сами операторы аэропорта (литовско-российская "Рампорт Аэро" - ИФ) рассчитывают, что это будет 2 млн человек. И мы приветствуем такие планы", - сказал Соколов.

Он отметил, что Минтранс РФ придерживается позиции, что "Жуковский" является региональным аэропортом и не относится к Московскому авиаузлу, международные рейсы из которых ограничены межправительственными соглашениями.

Подмосковный аэропорт "Жуковский" открылся в мае 2016 г., первый рейс принял в сентябре. На сегодня в аэропорту обслуживаются российские авиакомпании "Ямал" и "Уральские авиалинии", а также Air Manas (Киргизия) и "Белавиа" (Белоруссия). По данным газеты "Ведомости", в 2016 году "Жуковский" обслужил около 53 тыс. человек против прогноза на 350-400 тыс. человек.

За недолгое время работы "Жуковского" его статус успел вызвать скандал с согласованием рейсов российских перевозчиков в Таджикистан. Аналогичные проблемы, по данным газеты "Коммерсант", у авиакомпаний РФ возникли в рамках переговоров с авиавластями Израиля.