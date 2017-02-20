СК проверит сообщения о падении снега на коляску с ребенком в Балашихе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - СК проверит сообщения о падении с крыши мокрого снега на коляску с ребенком в подмосковной Балашихе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка.

"По сообщению в СМИ следственными органами ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельства случившегося", - заявили в ведомстве.

Проверяется и информация о наличии у ребенка травм.

"В рамках проверки приняты объяснения у матери ребенка, а также очевидцев произошедшего. В ходе опросов граждан и анализа соответствующей документации будут устанавливаться лица, ответственные за своевременную и качественную работу по недопущению случаев схода снега и наледи" - добавили в пресс-службе.