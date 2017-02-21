Задержанные активисты "Другой России" отпущены без предъявления обвинений

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Активисты "Другой России", ранее задержанные в штабе партии, отпущены из отделения полиции без предъявления обвинений, сообщил исполнительный руководитель партии Александр Аверин.

"Отпустили всех. Обыск закончился, изъяли оргтехнику", - сказал Аверин "Интерфаксу".

По его словам, всех задержанных отпустили без составления протоколов, "ограничились профилактическими беседами".

Вечером в понедельник Аверин сообщил "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали и доставили в ОВД "Тверское" четырнадцать активистов незарегистрированной партии "Другая Россия".

По его словам, в штабе проводился обыск с целью проверки информации о подготовке теракта.

"Интерфакс" не располагает комментарием правоохранительных органов по поводу инцидента.