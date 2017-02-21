До трех человек выросло число пострадавших при пожаре в московском общежитии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате пожара в здании общежития медицинской академии имени Сеченова в Москве увеличилось до трех человек, сообщил во вторник "Интерфаксу" источник в медицинских службах.

По его словам, в результате пожара два человека госпитализированы с отравлением продуктами горения, еще один - с серьезным переломом ног.

Состояние всех троих пострадавших оценивается как среднетяжелое, отметил источник.

Ранее сообщалось о пожаре в здании общежития медицинской академии имени Сеченова на востоке Москвы. Возгорание произошло на третьем этаже двенадцатиэтажного здания, и было ликвидировано в 1:03. По данным МЧС, в результате возгорания пострадал один человек.