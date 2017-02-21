В Москве 23 февраля ограничат продажу алкоголя

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Продажу спиртного и напитков в стеклянной таре в Москве ограничат в четверг, в День защитника Отечества, сообщает во вторник сайт столичной мэрии.

"В местах проведения массовых мероприятий запретят торговать как крепкими спиртными, так и слабоалкогольными напитками и пивом в любой емкости. Кроме того, под временные ограничения попадут прохладительные напитки в стеклянной таре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запреты коснутся как самих мест массовых гуляний, так и магазинов, расположенных рядом. "Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также профилактики противоправных действий", - отметил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.