Эксперты МВД призвали снизить скоростной лимит для московских водителей

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новые дорожные знаки меньшего формата, которые начали устанавливать в Москве, могут быть трудно читаемы для водителей, полагают эксперты Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ. "Коммерсант" приводит выводы исследования, из которых следует, что может потребоваться снизить скоростной лимит в городе.

В рамках пилотного проекта 2 февраля 2017 года на нескольких столичных улицах были установлены новые знаки, которые в 1,2-1,5 раза меньше стандартных габаритов.

В Научно-исследовательском центре безопасности дорожного движения МВД отмечают, что уменьшение размеров указателей допускается, если это не противоречит ГОСТ, который устанавливает тип и размер знаков в зависимости от скорости движения и типа покрытия дороги.

Таким образом, пояснили в центре, знаки наименьшего типоразмера могут быть установлены на дорогах с разрешенной скоростью движения до 60 км/ч включительно. Но в КоАП РФ отсутствует наказание за превышение скорости на 20 км/ч и менее: таким образом, при фактическом ограничении скорости 50-60 км/ч водитель безнаказанно едет 70-80 км/ч.

"Учитывая данное обстоятельство, знаки уменьшенного типоразмера, по нашему мнению, можно устанавливать на участках с максимальной разрешенной скоростью до 40 км/ч", - приводит "Коммерсант" мнение экспертов центра.

Штраф за превышение скоростного лимита более чем на 10 км/ч действовал до 1 сентября 2013 года, после чего был введен "штрафной зазор" в 20 км/ч. По информации издания, в ближайшее время вопрос о возвращении штрафа за превышение на 10 км/ч может быть вновь вынесен на обсуждение в правительстве РФ.