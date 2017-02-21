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Москва

Музеи пчел, леса и Москвы-реки откроют в столице в 2017 году

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Год экологии, которым в России объявлен 2017-й, в Москве откроются музеи пчел, леса и Москвы-реки. Об этом сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды города Антон Кульбачевский сайту столичной мэрии.

"И музей леса, и музей Москвы-реки мы планируем открыть к 1 сентября. Судно "Эколог" с музеем на борту будет курсировать по Москве-реке до окончания навигации в ноябре. А потом мы снова запустим его с началом навигации в апреле - мае 2018 года", - рассказал он.

По словам Кульбачевского, ожидается, что плавучий музей будет останавливаться в Центральном, Южном, Юго-Восточном, Северном и Северо-Западном округах Москвы. Зимняя стоянка музея Москвы-реки планируется в Серебряном бору. Музей леса разместится в национальном парке "Лосиный остров".

"Не хотелось бы преждевременно раскрывать подробности всей экскурсионной программы, могу лишь сказать, что об экологии, о защите леса там будут рассказывать через русский фольклор и сказочных персонажей", - сказал Кульбачевский.

Кроме того, по его словам, в павильоне "Пчеловодство" на ВДНХ в июле планируется открыть музей пчел.

"В российских городах есть музеи, посвященные пчелам, но подобный появится впервые. За стеклом мы хотим показать жизнь целого улья - все ее процессы, от появления пчел на свет до производства мёда. В природе все это скрыто от глаз человека. Однако в музее будет построен большой улей из стекла. В него пчеловоды заселят пчел", - добавил глава департамента.

Теги: Москва
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