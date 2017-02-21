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Москва Убийство Бориса Немцова

Участникам марша памяти Немцова дадут возложить цветы к месту его гибели

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Участникам марша памяти убитого в 2015 году оппозиционного политика Бориса Немцова предоставят возможность возложить цветы на месте его гибели Большом Каменном мосту после окончания акции, сообщил один из организаторов марша оппозиционер Александр Рыклин.

"Мы сегодня согласовали с представителями мэрии все нюансы и детали. Принципиально важно было обсудить ситуацию после марша, когда многие захотят пойти на мост возложить цветы. Мне кажется, мы достигли понимания в этом вопросе, никаких препятствий московская полиция чинить людям не будет", - сказал Рыклин "Интерфаксу".

Он отметил, что организаторы обсудили с представителями мэрии выделение отдельной полосы проезжей части для людей, желающих возложить цветы.

В пятницу оргкомитет марша памяти Немцова принял предложение мэрии о проведении акции по прошлогоднему маршруту - по Бульварному кольцу. Тогда же Рыклин сообщил "Интерфаксу", что организаторы будут добиваться беспрепятственного доступа к Большому Каменному мосту, где был убит Немцов, для возложения цветов.

Акция начнется 26 февраля в 14:00 и пройдет от Страстного бульвара по внутренней стороне Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров до проспекта Академика Сахарова. Максимальное число участников шествия - до 30 тысяч человек.

Политик, один из основателей оппозиционного движения "Солидарность" Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Позднее на месте убийства возник "народный мемориал", который с тех пор поддерживается волонтерами.

По делу об убийстве политика судят пять человек: предполагаемого киллера Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Немцова.

Между тем потерпевшие считают, что дело об убийстве Немцова не раскрыто, а его настоящие заказчики не найдены.

Шествие в память о Борисе Немцове в Москве

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Примерно в 17:15 по Москве головная часть колонны достигла Малого Москворецкого моста, после чего участники шествия начали расходиться в сторону ближайших станций метро. Организаторы мероприятия собирают флаги.Конец колонны находится на Большом Москворецком мосту и постепенно движется к финишу маршрута. В настоящее время вход на станцию метро &quot;Новокузнецкая&quot; затруднен в связи с большим количеством участников траурного шествия в память о Борисе Немцове, возвращающихся после окончания акции.Как передает корреспондент &quot;Интерфакса&quot;, люди проходят спокойно и организованно, однако для того, чтобы попасть в метро, потребуется около десяти минут.Тысячи людей вышли на шествие в память об убитом накануне политике.СКР обнародовал обращение следственной группы к лицам, ставшим очевидцами убийства Бориса Немцова. Следователи призвали граждан, ставших очевидцами преступления либо обладающих информацией об обстоятельствах его совершения, связаться по телефону доверия 8 (800) 100-12-60 или с оперативным штабом по номеру 8 (495) 694-92-29, отметили в ведомстве.
Теги: Москва, Борис Немцов
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