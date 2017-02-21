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Москва

За сутки в Москве выпало более 20% месячной нормы осадков

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Прирост осадков в виде дождя со снегом за последние сутки в Москве достиг 22% месячной нормы, об этом говорят данные базовой городской метеостанции на ВДНХ. Месячная норма для февраля составляет 36 мм.

В столице с вечера понедельника к 18:00 вторника выпало 8 мм осадков, уточняет Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, ненастье в Москве сохранится вечером и ночью, ожидаются снег и понижение температуры до минус 3-4 градусов. Прирост осадков к утру среды в городе может составить еще 3 мм. Возможна сильная гололедица.

Ранее Росгидромет сообщил, что за двое суток - к утру среды, 22 февраля, в Москве может выпасть до 13 мм осадков или более трети месячной нормы.

Теги: Москва, Гидрометцентр
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