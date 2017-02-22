Праздничная подсветка украсит Москву 23 февраля и 8 марта

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 22 здания в центре столицы получат праздничную динамическую подсветку, сообщает портал московской мэрии со ссылкой на заместителя мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюкова.

"Праздничная подсветка будет включена на трех улицах - Тверской, проспекте Мира и Новом Арбате", - пояснил Бирюков. Он уточнил, что преобразится освещение на Крымском мосту и Триумфальной арке.

В комплексе городского хозяйства Москвы сообщили, что подсветка с преобладанием красного, синего, белого и зеленого цветов включится 22 февраля в 17:57 и будет работать в течение трех дней.

Подсветку с весенними тонами - зеленым, оранжевым и желтым - включат 7, 8 и 9 марта, подчеркнули в мэрии.

В честь праздников Москву также украсят более 700 тематических плакатов и цифровых билбордов.

На медиафасаде Центрального телеграфа уже сегодня можно увидеть поздравительный ролик ко Дню защитника Отечества - солдата и пятиконечную бело-сине-красную звезду на фоне триколора, которая является главным символом Российской армии.