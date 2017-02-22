Движение на Садовом кольце в Москве ограничено из-за прорыва трубы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве в районе станции метро "Добрынинская" в среду утром приостановлено в обе стороны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

"По предварительной информации, произошел разрыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм у Добрынинского путепровода", - сказал собеседник агентства.

Молния! Садовое кольцо перекрыто. Тоннель на Серпуховской затоплен. Плавает несколько машин и дпсников. pic.twitter.com/xnVlNKJhLr — Андрей Филин (@Barsyaka1) 22 февраля 2017 г.

По его словам, движение в этом районе Садового кольца ограничено уже более часа.

Между тем, в столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что в связи с затоплением ограничено движение в обе стороны в Добрынинском тоннеле.