Движение на Садовом кольце в Москве ограничено из-за прорыва трубы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Движение транспорта по Садовому кольцу в Москве в районе станции метро "Добрынинская" в среду утром приостановлено в обе стороны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.
"По предварительной информации, произошел разрыв трубы холодного водоснабжения диаметром 400 мм у Добрынинского путепровода", - сказал собеседник агентства.
Молния! Садовое кольцо перекрыто. Тоннель на Серпуховской затоплен. Плавает несколько машин и дпсников. pic.twitter.com/xnVlNKJhLr— Андрей Филин (@Barsyaka1) 22 февраля 2017 г.
По его словам, движение в этом районе Садового кольца ограничено уже более часа.
Между тем, в столичной Госавтоинспекции "Интерфаксу" сообщили, что в связи с затоплением ограничено движение в обе стороны в Добрынинском тоннеле.
На Садовом в районе Серпуховской ад. Затоплен тоннель. pic.twitter.com/R3542HPKJm— Мизантропия в Пути (@HateTaxi) 22 февраля 2017 г.