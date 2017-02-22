На Садовом кольце восстановлено движение после прорыва трубы

В среду утром в результате коммунальной аварии оказался затоплен Добрынинский тоннель

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Движение транспорта на Садовом кольце в Москве, ограниченное утром в среду из-за разрыва трубы холодного водоснабжения, к 09:30 восстановлено, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

"Движение транспорта в Добрынинском тоннеле в настоящее время осуществляется в обе стороны, последствия коммунальной аварии устранены", - сказал собеседник агентства.

Ранее в среду в столичной Госавтоинспекции сообщили, что в связи с затоплением ограничено движение в обе стороны в Добрынинском тоннеле, там ведутся аварийный работы.