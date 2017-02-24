На юге Москвы построят еще одну автоэстакаду через железную дорогу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Строительство автомобильной эстакады через Павелецкое направление железной дороги, на юге города, начнется в ближайшие месяцы, сообщил "Интерфаксу" заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в пятницу.

"На южной рокаде мы развернули активные работы. У нас готова проектная документация по новой автомобильной эстакаде протяженностью 57 метров через Павелецкое направление железной дороги на участке магистрали от Балаклавского до Пролетарского проспекта", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что по этому проекту уже получено положительное заключение Глагосэкспертизы, так что строительство планируется начать в ближайшее время.

Он напомнил, что Южная рокада свяжет западные, южные и юго-восточные районы столицы. Скоростная магистраль станет дублером МКАД и ТТК. Она пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу (в районе Пролетарского проспекта) к Каширскому шоссе и далее до улицы Борисовские Пруды.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что до конца года планируется завершить строительство и открыть движение по пяти путепроводам через железнодорожные пути в Москве. "В 2017 году будут сданы три путепровода на Киевском направлении железной дороги в районе Переделкино, Кокошкино, Крекшино, путепровод между Вторым и Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей и Богородский путепровод на Московском центральном кольце", - сказал он.

Бочкарев напомнил, что с 2014 года в Москве построено семь автодорожных путепроводов.