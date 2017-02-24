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Москва

В Москве до 27 февраля закроются вестибюли трех станций метро

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В рамках программы благоустройства до конца недели будут закрыты вестибюли трех станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты восточный вестибюль станции "Кузьминки", северный вестибюль станции "Сходненская" и южный вестибюль станции "Тульская". Также до понедельника будут частично закрыты вестибюли станций "Третьяковская" и "Тимирязевская".

Кроме того, рассказал собеседник "Интерфакса", с 27 февраля по 5 марта для пассажиров будет закрыт западный вестибюль станции "Крылатское".

Ранее сообщалось, что до 1 марта закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская", до 1 мая - северный вестибюль станции "Кутузовская", до 15 мая - вестибюль станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии, а конца года - восточный вестибюль (включая подуличный переход) станции "Полежаевская".

"Администрация Московского метрополитена приносит извинения за временные неудобства и призывает пассажиров заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений в движении", - добавили в пресс-службе.

Теги: Москва
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