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Москва

Военные специалисты разработали предложения по улучшению ПВО Москвы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Преподаватели профильных военных вузов, представители Главкомата Воздушно-космических сил РФ (ВКС), объединений и соединений Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) разработали ряд предложений по усовершенствованию системы ПВО Москвы, сообщил начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"В ходе проведенной исследовательской командно-штабной военной игры осуществлялся поиск оптимальных путей построения и боевого применения системы ПВО Москвы с применением перспективных систем вооружения", - сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в субботу.

Также специалисты проанализировали новые формы и способы применения воинских формирований, оснащенных перспективными зенитными ракетными системами.

Ляпоров напомнил, что командно-штабные игры проводятся ежегодно на базе Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова с помощью уникальных командных учебных пунктов. В играх участвуют преподаватели профильных вузов вместе с представителями Главкомата ВКС, командований объединений и научно-исследовательских организаций.

"Результаты игры доложены главнокомандующему ВКС. Полученные выводы он одобрил, - отметил Ляпоров. - Впоследствии их использовали при подготовке докладов начальнику Генерального штаба при обосновании предлагаемых направлений дальнейшего совершенствования системы ПВО Москвы и системы воздушно-космической обороны России".

Теги: Москва, ПВО, ВКС
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