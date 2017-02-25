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Москва

Собянин пообещал миллион рабочих мест в Новой Москве к середине 30-х годов

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Развитие инфраструктуры на новых территориях Москвы позволит в будущем создать около миллиона рабочих мест, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Около миллиона рабочих мест появится в Новой Москве к 2035 году. В основном за счет строительства технопарков и объектов инфраструктуры", - написал он на своей странице в твиттере в субботу.

Теги: Москва, Сергей Собянин
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