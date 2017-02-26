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Москва

В СКР не исключили неосторожного обращения с оружием после убийства женщины в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Москве, сообщила в воскресенье "Интерфаксу" старший помощник руководителя столичного главка СКР Юлия Иванова.

Вечером в субботу в квартире одного из жилых домов по улице Просторная были обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и женщины на вид 30-35 лет с огнестрельными ранениями.

По версии следствия, мужчина выстрелил в свою сожительницу, после чего застрелился.

По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело статье "Убийство".

"Следствие рассматривает различные версии совершенного преступления, в том числе неосторожное обращение с оружием. Назначены судебно-медицинские, баллистическая и дактилоскопическая экспертизы", - сказала Иванова.

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