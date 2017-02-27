Реконструкция еще одной развязки на МКАД в Москве начнется в 2017 г.

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Реконструкцию транспортной развязки на МКАД, соединяющей Липецкую улицу с трассой М-4 "Дон" планируется начать в этом году. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в понедельник.

"В этом году мы планируем начать работы по реконструкции еще одной транспортной развязки на МКАД. У нас уже готова проектная документация и в скором времени мы планируем выйти на площадку", - сказал Хуснуллин.

По его словам, реконструкция этой развязки не входила в список первоочередных проектов на МКАД. "Анализ дорожной ситуации показал, что на действующей развязке образуются пробки и требуется ее обновление", - пояснил Хуснуллин.

Он напомнил, что за последние пять лет были реконструированы 13 крупных развязок на МКАД, а в настоящее время в работе находится дорожный узел на пересечении с Профсоюзной улицей.

Он подчеркнул, что позднее, по мере развития территорий вдоль МКАД потребуется реконструкция и других транспортных развязок. "Например, с развитием Сколково появится необходимость реконструкции развязки на пересечении улицы Генерала Дорохова с кольцевой магистралью", - сказал глава стройкомплекса.