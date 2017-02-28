Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года

Компания, которая разработает проект и проведет все работы, была определена в январе

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Строительные работы в здании известного долгостроя - делового центра "Зенит" на проспекте Вернадского в Москве - могут быть завершены до конца следующего года, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник.

"Зенит" (неофициально здание называют "Кристалл", "Стекляшка" и "Синий зуб") - недостроенное 22-х этажное здание недалеко от метро "Юго-Западная". Изначально замышлялся как 3-й учебный корпус Академии народного хозяйства, затем — как крупнейший бизнес-центр в столице, включающий в себя пятизвездочный отель и ресторан на последнем этаже.

"В январе по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца следующего года. В настоящее время специалисты приступили к обследованию, изысканиям и обмерам объекта", - сказал Левкин.

Он отметил, что победителем торгов стало ООО "Горкапстрой".

"В последние годы были серьезные вопросы по финансированию достройки этого комплекса, однако на сегодня он решен", - добавил Левкин.

Глава департамента сообщил, что строительство учебно-делового центра "Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" (РАНХиГС) и гостиницы "Зенит" на федеральном земельном участке по адресу: пр. Вернадского, вл. 82, началось в 1990 году. В 2004 году стройка из-за проблем с финансированием была приостановлена. В 2011 году объект был передан "РАНХиГС".