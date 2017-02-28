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Москва

Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года

Компания, которая разработает проект и проведет все работы, была определена в январе

Советский долгострой на Вернадского реконструируют к концу 2018 года
Бизнес-центр "Зенит" в 1995 году
Фото: ТАСС, Бориса Кавашкин

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Строительные работы в здании известного долгостроя - делового центра "Зенит" на проспекте Вернадского в Москве - могут быть завершены до конца следующего года, сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник.

"Зенит" (неофициально здание называют "Кристалл", "Стекляшка" и "Синий зуб") - недостроенное 22-х этажное здание недалеко от метро "Юго-Западная". Изначально замышлялся как 3-й учебный корпус Академии народного хозяйства, затем — как крупнейший бизнес-центр в столице, включающий в себя пятизвездочный отель и ресторан на последнем этаже.

"В январе по результатам торгов была определена компания, которая разработает проект и реконструирует это здание с поэтапным проведением работ до конца следующего года. В настоящее время специалисты приступили к обследованию, изысканиям и обмерам объекта", - сказал Левкин.

Он отметил, что победителем торгов стало ООО "Горкапстрой".

"В последние годы были серьезные вопросы по финансированию достройки этого комплекса, однако на сегодня он решен", - добавил Левкин.

Глава департамента сообщил, что строительство учебно-делового центра "Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ" (РАНХиГС) и гостиницы "Зенит" на федеральном земельном участке по адресу: пр. Вернадского, вл. 82, началось в 1990 году. В 2004 году стройка из-за проблем с финансированием была приостановлена. В 2011 году объект был передан "РАНХиГС".

Теги: Зенит, проспект Вернадского, Москва
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Неправильно у нас классы сконструированы: у нас они все прямоугольные, потому что есть привычка, что учитель стоит впереди, за ним - доска, и детишки сидят рядами

Ольга Голодец раскритиковала советское наследие в школах

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