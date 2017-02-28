Благоустройство Садового кольца в Москве в 2017 г. оценили почти в 12 млрд руб.

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Благоустройство Садового кольца в Москве , которое должно завершиться до конца 2017 года, суммарно оценено в 11,58 млрд рублей. Это следует из условий технического задания на портале госзакупок.

Победители тендеров обязаны выполнить все работы в течение 250 календарных дней с момента заключения договора. Электронные аукционы пройдут во второй половине марта, уточняет сайт госзакупок.

По данным портала, благоустройство участка Садового кольца от улицы Покровка до Серебрянической набережной оценено в 1,17 млрд рублей, участка от Сухаревской площади до станции метро "Красные ворота" - в 1,15 млрд рублей, участка от улицы Долгоруковская до Цветного бульвара - в 1,63 млрд рублей, участка от Цветного бульвара до Сухаревской площади - в 859 млн рублей, от Октябрьской площади до Фрунзенской набережной - в 671 млн рублей.

Благоустройство участка от Павелецкой площади до Серпуховской площади оценивается в 741 млн рублей, участка от Серпуховской площади до Октябрьской площади - в 724 млн рублей, участка от станции метро "Красные ворота" до улицы Покровка - в 936 млн рублей, участка от Таганской площади до Павелецкой площади - в 545 млн рублей, участка от Фрунзенской набережной до Зубовской площади - в 972 млн рублей, участка от Зубовской площади до Смоленской площади - в 988 млн рублей, участка от Смоленской площади до улицы Долгоруковская - в 366 млн рублей, участка от улицы Николоямская до Таганской площади - в 828 млн рублей.

В списке работ, которые будут выполнены на Садовом кольце в 2017 году, называются следующие цели: гранитное мощение тротуаров, ремонт смотровых колодцев и дождеприёмных решеток, ливневой канализации, установка скамеек, урн и гранитных кадок, высадка деревьев и кустарников, устройство газона.

Кроме этого, на магистрали планируется выполнить работы по перекладке основных коммуникаций, установке опор основного освещения, торшеров, прожекторов и светодиодных светильников.

Заказчик работ - ГКУ "ДКР" - учреждение, подведомственное департаменту капитального ремонта Москвы.