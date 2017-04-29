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Москва

На МЦК приостановлено движение поездов против часовой стрелки

Есть обновление от 10:18

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Движение на Московском центральном кольце (МЦК) против часовой стрелки приостановлено по техническим причинам, говорится в сообщении, размещенном в официальном аккаунте МЦК в твиттере.

"По техническим причинам против часовой стрелки остановился электропоезд. Чтобы не допустить скопление поездов и не нарушить интервал между ними, "Ласточки" временно остановились на ближайших станциях", - отмечается в сообщении.

Остановившийся электропоезд отбуксируют, а вместо него на линию выпустят резервный состав.

"Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить движение поездов против часовой стрелки, - отмечается в сообщении. - По часовой стрелке поезда следуют в необходимом межинтервальном режиме".

Теги: Москва, МЦК
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