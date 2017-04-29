В центре Москвы теплоход сел на мель

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Теплоход сел на мель под Новоспасским мостом в Москве, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"29 апреля 2017 года в 16 часов 57 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступила информация о том, что под Новоспасским мостом теплоход сел на мель", - говорится в сообщении.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения.

"В целях безопасности московскими спасателями с помощью катеров была проведена эвакуация около 60 пассажиров на берег. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

Теплоход сняли с мели в 17 часов 29 минут.