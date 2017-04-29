Девушка выпала из окна на северо-востоке Москвы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Московские следователи устанавливают обстоятельства падения девушки из окна дома на северо-востоке столицы, сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

"Днем 29 апреля 2017 года вблизи жилого дома по улице Декабристов в Москве была обнаружена девушка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты", - говорится в сообщении.

Девушку доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

По предварительной информации, пострадавшая выпала из окна квартиры, в которой находилось еще трое мужчин.

По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.