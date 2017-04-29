Глава СК распорядился проверить законность застройки Молодинского поля в Подмосковье

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился провести процессуальную проверку по факту застройки на Молодинском поле в Подмосковье.

"Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании", - сообщила "Интерфаксу" в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее сюжет о том, что коммерческая строительная компания разместила на исторических землях спецтехнику, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов.

"Эти земли имеют историческую значимость для России: победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке Молодинское поле выдержало натиск войск крымского хана. Именно поэтому важно сохранить эти земли в том виде, в котором их можем сегодня видеть мы, как историческую ценность для будущих поколений", - сказала Петренко.