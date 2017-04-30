Парадный вход Исторического музея на Красной площади откроют впервые за 30 лет

С 1 июня до конца лета музей будет работать без выходных

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Государственный Исторический музей впервые за 30 лет откроет 1 июня для посетителей парадный вход со стороны Красной площади, сообщает официальный сайт мэрии Москвы.

Этот вход был открыт для посетителей до реконструкции 1980-1990-х годов, после которой открылся новый вход со стороны Воскресенского проезда. Открытие парадного входа со стороны Красной площади приурочено к 145-летию музея, которое отмечается в этом году. Пройти в здание музея через парадный вход можно будет до конца лета.

"Открытие входа со стороны Красной площади позволит посетителям в полной мере полюбоваться сводами парадных сеней, на которых изображено родословное древо российских государей - от князя Владимира и княгини Ольги до императора Александра III. Своды галерей Исторического музея украшены гербами территорий, входивших в состав Российского государства в правление Александра III", - говорится в сообщении.

Исторический музей с 1 июня и до конца лета будет работать без выходных.