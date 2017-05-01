Московский зоопарк до осени будет открываться на полтора часа раньше

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию "Бодрое утро": с 1 мая до 31 августа учреждение будет открываться на полтора часа раньше, в 07:30, сообщает официальный портал московской мэрии. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 07:30 до 08:30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей, говорится в сообщении.

Раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума, уточнили в пресс-службе зоопарка. Посетить с 07:30 можно будет открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним, с 09:00 до 20:00. Посмотреть на животных в неурочное время можно также в режиме онлайн. Трансляции идут на сайте зоопарка, с помощью веб-камер, которые установлены в вольерах сурикатов, горилл, голубоглазой тигрицы и других обитателей.