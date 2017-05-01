Главные новости
В миреПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
Москва

Московский зоопарк до осени будет открываться на полтора часа раньше

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент культуры и Московский зоопарк запускают акцию "Бодрое утро": с 1 мая до 31 августа учреждение будет открываться на полтора часа раньше, в 07:30, сообщает официальный портал московской мэрии. Для всех желающих посмотреть на животных ранним утром будет действовать 40-процентная скидка. С 07:30 до 08:30 стоимость входного билета составит 300 рублей вместо стандартных 500 рублей, говорится в сообщении.

Раннее утро дает возможность посмотреть на животных, которые прячутся или спят днем. Это манулы, волки, дальневосточный леопард, рысь, пума, уточнили в пресс-службе зоопарка. Посетить с 07:30 можно будет открытую территорию зоосада. Режим работы павильонов останется прежним, с 09:00 до 20:00. Посмотреть на животных в неурочное время можно также в режиме онлайн. Трансляции идут на сайте зоопарка, с помощью веб-камер, которые установлены в вольерах сурикатов, горилл, голубоглазой тигрицы и других обитателей.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Москва
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновацииГлавный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Как пример комфортных кварталов он указал застройку Фрунзенской набережной и пообещал строить дома высотой от 10 до 14 этажейПодробнее
Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-рекеЛетняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовыПодробнее
Собянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районеСобянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районе
По словам мэра, власти могут оставить в районе проживания всех, кто этого пожелаетПодробнее
На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятийНа майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий
Фестиваль "Московская весна" стартует 28 апреляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Moscow Comic Convention11 фото
30 апреля
Moscow Comic Convention
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентностиВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitВ миреБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
В Москве начали отключать отопление
Тела троих погибших найдены на месте схода оползня на юге Киргизии
Что случилось этой ночью: понедельник, 1 мая
Оппозиция провела антикоррупционный марш в Новосибирске
Пассажиры рейса Москва-Бангкок получили травмы из-за турбулентности
Экс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
Более 80 человек эвакуированы из инфекционной больницы в Москве
Конгресс США согласовал бюджет страны до сентября 2017 года
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи