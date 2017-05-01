Синоптики предупредили москвичей о похолодании

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Не характерное для мая летнее тепло уйдет из московского региона в среду, а в ночь на пятницу в Подмосковье возможны заморозки, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура сейчас соответствует в среднем последней пятидневке июля, то есть вчера и сегодня погода опережает свое климатическое развитие на три месяца. Фантастическая погода. Но если завтра погода еще будет благосклонна - около 20 градусов, то послезавтра, в среду, начнется похолодание", - сказал он в понедельник "Интерфаксу".

По словам Вильфанда, необычайно теплый и сухой воздух, пришедший в Москву из Восточной Азии, уйдет на восток, а ему на смену придут более влажные воздушные массы с севера. В результате в Москве в среду, 3 мая, будет +13...15 градусов, в четверг, 4 мая, +11...13 градусов. Сильных осадков не ожидается, однако вероятность дождей со среды увеличится при переменной облачности.

"Рабочие дни, погода мобилизует на нормальный рабочий ритм", - сказал директор Гидрометцентра.

При этом в ночь на пятницу по области, особенно на севере Подмосковья, ожидаются заморозки до -2 градусов, хотя дневные температуры в последний день короткой рабочей недели составят до +11...13 градусов. "Но тут не нужно удивляться: для мая заморозки - типичное явление, особенно в первой декаде. Тут ничего не сделаешь", - отметил Вильфанд.

Он также сказал, что первомайского тепла на День Победы в Москве точно не ожидается, однако подчеркнул, что более точный прогноз специалисты Гидрометцентра подготовят к среде-четвергу. "Могу сказать, что повторения такой же теплой погоды на 9 мая не прогнозируется", - заявил собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что московское тепло принесет долгожданное потепление в регионы Сибири, где в настоящее время очень холодно.

В ближайшие два дня погода в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях начнет меняться: сначала там поднимется ветер до 20 м/с и пройдет мокрый снег, но к 3 мая, когда в Москве похолодает, воздушные массы из столичного региона как раз дойдут до Сибири, и там установится сухая и ясная погода, а термометры покажут +20 и выше.