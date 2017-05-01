Главные новости
В миреМинздрав Таиланда сообщил о 27 пострадавших пассажирах рейса Москва-БангкокВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за Brexit
Москва

Синоптики предупредили москвичей о похолодании

В Гидрометцентре России не исключили заморозки

Синоптики предупредили москвичей о похолодании
Москва
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Не характерное для мая летнее тепло уйдет из московского региона в среду, а в ночь на пятницу в Подмосковье возможны заморозки, сообщил "Интерфаксу" директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура сейчас соответствует в среднем последней пятидневке июля, то есть вчера и сегодня погода опережает свое климатическое развитие на три месяца. Фантастическая погода. Но если завтра погода еще будет благосклонна - около 20 градусов, то послезавтра, в среду, начнется похолодание", - сказал он в понедельник "Интерфаксу".

По словам Вильфанда, необычайно теплый и сухой воздух, пришедший в Москву из Восточной Азии, уйдет на восток, а ему на смену придут более влажные воздушные массы с севера. В результате в Москве в среду, 3 мая, будет +13...15 градусов, в четверг, 4 мая, +11...13 градусов. Сильных осадков не ожидается, однако вероятность дождей со среды увеличится при переменной облачности.

"Рабочие дни, погода мобилизует на нормальный рабочий ритм", - сказал директор Гидрометцентра.

При этом в ночь на пятницу по области, особенно на севере Подмосковья, ожидаются заморозки до -2 градусов, хотя дневные температуры в последний день короткой рабочей недели составят до +11...13 градусов. "Но тут не нужно удивляться: для мая заморозки - типичное явление, особенно в первой декаде. Тут ничего не сделаешь", - отметил Вильфанд.

Он также сказал, что первомайского тепла на День Победы в Москве точно не ожидается, однако подчеркнул, что более точный прогноз специалисты Гидрометцентра подготовят к среде-четвергу. "Могу сказать, что повторения такой же теплой погоды на 9 мая не прогнозируется", - заявил собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что московское тепло принесет долгожданное потепление в регионы Сибири, где в настоящее время очень холодно.

В ближайшие два дня погода в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях начнет меняться: сначала там поднимется ветер до 20 м/с и пройдет мокрый снег, но к 3 мая, когда в Москве похолодает, воздушные массы из столичного региона как раз дойдут до Сибири, и там установится сухая и ясная погода, а термометры покажут +20 и выше.

Теги: Москва, Подмосковье, Гидрометцентр
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Мэр Москвы задекларировал доходыМэр Москвы задекларировал доходы
Доходы Сергея Собянина оказались ниже, чем у некоторых его заместителейПодробнее
Главный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновацииГлавный архитектор Москвы назвал высотность новых кварталов по программе реновации
Как пример комфортных кварталов он указал застройку Фрунзенской набережной и пообещал строить дома высотой от 10 до 14 этажейПодробнее
Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-рекеЛетняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
В этом году открытие навигации прошло без традиционного парада судов, поскольку не все судовладельцы оказались к нему готовыПодробнее
Собянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районеСобянин обещал при переселении из пятиэтажек обеспечить желающим жилье в том же районе
По словам мэра, власти могут оставить в районе проживания всех, кто этого пожелаетПодробнее
На майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятийНа майские праздники в Москве пройдет более 300 массовых мероприятий
Фестиваль "Московская весна" стартует 28 апреляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Профессия: часовой мастер10 фото
29 апреля
Профессия: часовой мастер
100 дней Трампа12 фото
29 апреля
100 дней Трампа
Moscow Comic Convention11 фото
30 апреля
Moscow Comic Convention
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМинздрав Таиланда сообщил о 27 пострадавших пассажирах рейса Москва-БангкокВ миреГосдеп оказался "застигнутым врасплох" приглашением Дутерте в СШАВ миреЭкс-премьер Великобритании Тони Блэр вернется в политику из-за BrexitВ миреБелый дом рассмотрит возможность ужесточить наказание за клевету
"Новая оппозиция" сообщила о задержании организатора "Русских маршей"
Минздрав РФ оценил состояние всех пострадавших рейса "Аэрофлота" как средней степени тяжести
В Таиланде сказали об обращении к врачам трех членов экипажа рейса Москва-Бангкок
Велокоманда "Газпром-РусВело" назвала состав на "Джиро д’Италия"
Милонов попытался остановить оппозиционеров на акции в Петербурге
Пожарные начали тушить более 15 тыс. га загоревшейся сухой травы на Урале
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
"Аэрофлот" заявил об отсутствии пострадавших с угрожающими жизни травмами
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи