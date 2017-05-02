Акция оппозиции 6 мая в Москве состоится на проспекте Сахарова

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Московские власти согласовали проведение 6 мая шествия оппозиции в центре Москвы. Об этом сообщил один из организаторов акции Михаил Шнейдер.

"Информирую вас о проведении 6 мая с 13:00 до 15:00 на проезжей части внутренней стороны проспекта Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до Бульварного кольца с установкой трибуны митинга напротив дома №7 ", - говорится в письме первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василия Олейника от 2 мая, опубликованном Шнейдером в фейсбуке.

В письме отмечается, что цель митинга - "привлечь внимание общественности, руководства города Москвы и страны к недопустимости пренебрежения основами конституционного строя, правами и свободами человека и гражданина", численность - до 10 тысяч человек.

24 апреля один из организаторов акции Александр Рыклин сообщил "Интерфаксу", что группа оппозиционеров подала заявку на проведение шествия и митинга на Болотной площади в Москве 6 мая. По его словам, шествие планировалось провести от Октябрьской площади до Болотной площади, предполагаемая численность участников акции - 10 тыс. человек. Заявителями акции выступили Лев Пономарев, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Сергей Давидис, Геннадий Гудков, Леонид Гозман и Александр Рыклин.

Однако власти города отказалась согласовать шествие оппозиции 6 мая до Болотной площади.

26 апреля столичный департамент региональной безопасности предложил оппозиции провести акцию 6 мая возле метро "Октябрьское поле" или в Люблино. В департаменте пояснили, что проведение шествия и митинга по заявленному маршруту невозможно в связи с подготовкой к проведению парада 9 мая на Красной площади.

В минувший четверг Рыклин сообщил "Интерфаксу", что столичные власти согласились согласовать митинг на проспекте Сахарова.