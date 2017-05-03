Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате пожара в квартире на западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По предварительной информации, происходило загорание личных вещей и мебели в одной из квартир на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома на общей площади около 36 квадратных метров", - сказал сотрудник пресс-службы. По его словам, в 01:20 пожар был ликвидирован.

"В ходе работ по тушению пожара всего было спасено 18 человек, всех спасенных передали медикам для осмотра. Есть пострадавшие", - сообщили в пресс-службе.