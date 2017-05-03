На создание центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ направят 1,1 млрд руб.

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - АО "ВДНХ" в текущем году получит из бюджета Москвы субсидию в размере 1,1 млрд рублей на музеефикацию центра "Космонавтика и авиация". Это следует из постановления правительства Москвы, вносящего изменения в Адресную инвестиционную программу столицы на 2016-2019 годы.

Уточняется, что эти средства будут выделены в рамках реализации департаментом городского имущества Москвы нового мероприятия госпрограммы "Развитие городской среды" за счет бюджетных ассигнований.

Мэр Москвы Сергей Собянин в апреле 2017 года сообщил, что в настоящее время усилиями столичных властей, Объединенной ракетно-космической корпорации и ветеранов отрасли идут работы по восстановлению павильона "Космос/Машиностроение" с дальнейшим его музейным наполнением. Он отметил, что в павильоне будет создано "уникальное космическое пространство, уникальное не только для России, но и для мира".

"Надеюсь, у нас все получится, и в следующем году сдадим этот объект в эксплуатацию", - сказал Собянин.

Павильон ВДНХ 32-34 "Космос/Машиностроение" был построен в 1939 году. В 1954 году его реконструировали. Пространство павильона освободили от сторонних арендаторов в 2014-2015 годах, а в прошлом году были проведены первоочередные противоаварийные работы.

По окончании реставрации в этом павильоне планируется открыть центр "Космонавтика и авиация", который станет крупнейшим музейным центром России. Его общая площадь превысит 31 тыс. кв. м. Экспозиция музея будет разделена на три зоны: "Космический бульвар", "Конструкторское бюро" и "Космодром будущего". В музее посетителям представят свыше 100 экспонатов предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 2 тыс. архивных документов, а также более 50 экспонатов, специально созданных для центра.