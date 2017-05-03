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Москва

Из Третьяковской галереи эвакуировали посетителей

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Из здания Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) в Лаврушинском переулке эвакуировали сотрудников и посетителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея в среду.

"Была проведена эвакуация сотрудников и посетителей здания в Лаврушинском переулке. Ею руководила наша служба безопасности, полиция. О причинах эвакуации нам неизвестно. Сейчас все находятся на улице. Нам пока сказали, что нужно проверить здание", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГТГ.

В пресс-службе столичного главка полиции "Интерфаксу" сообщили, что сегодня утром в здании галереи был обнаружен бесхозный предмет.

"Прибывшими на место полицейскими подозрительный предмет был обследован, в результате чего установлено, что опасности для граждан он не представляет", - рассказали в полиции.

Теги: Третьяковская галерея
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