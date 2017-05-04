Собянин допустил включение девятиэтажек в программу реновации в особом порядке

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Девятиэтажные дома могут быть включены в программу реновации жилья в Москве в особом порядке. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда" в четверг.

"Девятиэтажки мы не собираемся сносить, но если они подпадают под квартальную застройку и находятся в ветхом состоянии, и жители будут требовать этого от нас, мы их сможем рассмотреть (для включения в программу реновации)", - сказал С.Собянин в интервью радио "Комсомольская правда" в четверг.

Ранее С.Собянин сообщил, что дома двух-четырех этажей, находящиеся в аварийном состоянии, могут быть включены в программу реновации жилого фонда Москвы наравне с пятиэтажками.

"На 90% в программу включаются пятиэтажки, но если дома двух - четырех этажей, которые находятся в безобразном состоянии, они по такой же схеме могут быть включены", - сказал мэр.