Московский Кремль перейдет на летний график проведения экскурсий

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - С середины мая Московский Кремль переходит на летний график пропуска посетителей.

"В связи с началом летнего туристического сезона, в период с 15 мая по 30 сентября 2017 года допуск граждан в Московский Кремль с экскурсионными целями будет осуществляться с 9:30 до 17:00", - говорится в сообщении ФСО, поступившем в "Интерфакс".

Федеральная служба охраны напоминает, что пребывание посетителей на территории Кремля станет возможным до 18:00.

По четвергам Кремль будет закрыт для посещений.