Москвичей предупредили о трудностях с выездом из города в преддверии праздников

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Выезд из Москвы в область будет осложнен в преддверии вторых майских праздников и в связи с открытием дачного сезона. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"4 и 5 мая движение на вылетных магистралях по направлению в область будет осложнено. Это связано с открытым дачным сезоном, а также с предпраздничными днями. ЦОДД рекомендует автомобилистам сдвинуть поездки за город на внепиковые часы", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, наибольшие затруднения движения будут наблюдаться на границах города, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД.

Наиболее проблемными являются Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Профсоюзная улица, Рязанский проспект.

"Кроме того, в вечерний час пик движение будет затруднено на улице Профсоюзная, Ленинском проспекте и Ленинградском шоссе по направлению в область. Также ожидаются затруднения на съездах с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД. Возможны осложнения в центральной части города", - сказал он.

По словам представителя ЦОДД, в четверг и пятницу основные затруднения на дорогах будут наблюдаться в период с 16:00 до 20:00.

"Просим водителей быть предельно внимательными при совершении поездок, соблюдать дистанцию и скоростной режим во избежание риска возникновения ДТП. Также рекомендуем сдвинуть поездки за город на внепиковые часы. Рекомендуемое время для выезда за город - в пятницу до 12:00 или после окончания вечернего часа "пик" (22:00), либо в первый выходной день до 8:30 или после 12:00", - сказал он.

Представитель ЦОДД также напомнил, что в городе будут введены ограничения движения при проведении генеральной репетиции парада Победы, а также в связи с проведением работ по благоустройству в центральной части города.