Объявлена эвакуация жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Жилой дом загорелся на юго-западе Москвы, пожару присвоен повышенный ранг сложности, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным на улице Профсоюзная, д.64, кор.2, на минус 1-м этаже наблюдается открытое горение, слышны хлопки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели эвакуируют жильцов дома. "Объявлен повышенный ранг пожара", - сказал источник.

В свою очередь другой источник уточнил, что горит 35-этажное здание жилищного комплекса "Дирижабль".

"На минус первом этаже здания находятся кабельные каналы, видны языки пламени и слышны хлопки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что вентиляционные короба здания выходят на верхние этажи, откуда виден черный дым, проводится массовая эвакуация жильцов.

В МЧС подтвердили факт пожара. "В высотном здании на Профсоюзной улице обнаружено возгорание в кабельных каналах. Пожару присвоен третий ранг сложности. В тушении задействованы 19 единиц техники", - сказал сотрудник пресс-службы.

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