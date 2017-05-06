В субботу в Москве перекроют несколько улиц из-за парада байкеров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мотофестиваль в поддержку развития мотокультуры и безопасности на дорогах "Москва - город для мотоциклистов" с участием около 2 тыс. байкеров состоится в Москве в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 09:00 до 11:00. Старт заезда запланирован на проспекте Академика Сахарова, затем байкеры колонной проследуют по Садовому кольцу и по проспекту Мира в район ВДНХ.

В связи с этим с 9:00 до 11:00 будет перекрыто движение автотранспорта на Академика Сахарова между Садовой-Спасской улицей и Сретенским бульваром. С 11:00 до 12:00 для движения будут закрываться участки Садового кольца, проспекта Мира, затем перекроют участки дублера проспекта Мира, Останкинского проезда и улицы Бориса Галушкина. Движение будет восстанавливаться по мере прохождения мотоколонны.

"Для обеспечения безопасности движения колонны перед заездом будет проведен обязательный технический осмотр техники", - сказал собеседник агентства.

По окончании мотопарада на площади вокруг скульптуры "Рабочий и Колхозница" состоится концерт с выступлением российских рок-групп групп: "Рондо", "Манго-Манго", "СерьГа", "Чиж и Ко", "Бригада-С и Гарик Сукачев". Кроме того, пройдет мотовыставка тюнинговой и ретро техники, а также мотошоу. Там же будут организованы точки питания, бесплатная охраняемая парковка для мотоциклов и фотовыставка.

В пресс-службе подчеркнули, что "мотоклубы с экстремальной или провокационной идеологией не будут допущены к участию в мероприятии, также будет запрещена политическая пропаганда любой направленности".

"Основная цель фестиваля "Москва - город для мотоциклистов" - это объединить мотосообщества города для совместного решения возникающих вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганде безопасности дорожного движения. Мероприятие может стать ежегодным и международным праздником. Также фестиваль позволит привлечь внимание к безопасности движения в городе и к мотокультуре Москвы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.