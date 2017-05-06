Главные новости
СпортСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюВ РоссииКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеВ миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для Антальи
Москва

В субботу в Москве перекроют несколько улиц из-за парада байкеров

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мотофестиваль в поддержку развития мотокультуры и безопасности на дорогах "Москва - город для мотоциклистов" с участием около 2 тыс. байкеров состоится в Москве в субботу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Сбор колонны мотоциклистов будет проходить с 09:00 до 11:00. Старт заезда запланирован на проспекте Академика Сахарова, затем байкеры колонной проследуют по Садовому кольцу и по проспекту Мира в район ВДНХ.

В связи с этим с 9:00 до 11:00 будет перекрыто движение автотранспорта на Академика Сахарова между Садовой-Спасской улицей и Сретенским бульваром. С 11:00 до 12:00 для движения будут закрываться участки Садового кольца, проспекта Мира, затем перекроют участки дублера проспекта Мира, Останкинского проезда и улицы Бориса Галушкина. Движение будет восстанавливаться по мере прохождения мотоколонны.

"Для обеспечения безопасности движения колонны перед заездом будет проведен обязательный технический осмотр техники", - сказал собеседник агентства.

По окончании мотопарада на площади вокруг скульптуры "Рабочий и Колхозница" состоится концерт с выступлением российских рок-групп групп: "Рондо", "Манго-Манго", "СерьГа", "Чиж и Ко", "Бригада-С и Гарик Сукачев". Кроме того, пройдет мотовыставка тюнинговой и ретро техники, а также мотошоу. Там же будут организованы точки питания, бесплатная охраняемая парковка для мотоциклов и фотовыставка.

В пресс-службе подчеркнули, что "мотоклубы с экстремальной или провокационной идеологией не будут допущены к участию в мероприятии, также будет запрещена политическая пропаганда любой направленности".

"Основная цель фестиваля "Москва - город для мотоциклистов" - это объединить мотосообщества города для совместного решения возникающих вопросов по развитию мотоинфраструктуры и пропаганде безопасности дорожного движения. Мероприятие может стать ежегодным и международным праздником. Также фестиваль позволит привлечь внимание к безопасности движения в городе и к мотокультуре Москвы", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Теги: Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Скорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройствуСкорость движения в центре Москвы снизилась вдвое из-за работ по благоустройству
Особые затруднения наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также прилегающих к ним улицахПодробнее
Пожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолетаПожар в центре Москвы будут тушить с помощью вертолета
Выселенное здание в Лубянском проезде, по предварительной оценке, уже полностью выгорело изнутриПодробнее
В предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домовВ предварительный список пятиэтажек для сноса в Москве включили 4,5 тысячи домов
В перечень пятиэтажек для голосования жителей вошли строения в 85 районах и в шести поселениях на новых территорияхПодробнее
Первомай в Москве стал самым теплым днем с начала годаПервомай в Москве стал самым теплым днем с начала года
Между тем синоптики предупредили о скором похолоданииПодробнее
Синоптики предупредили москвичей о похолоданииСиноптики предупредили москвичей о похолодании
В Гидрометцентре России не исключили заморозкиПодробнее
Во "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузомВо "Внуково" задержали мигранта из Средней Азии с взрывоопасным грузом
По данным источника "Интерфакса", он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроныПодробнее
Полиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в МосквеПолиция насчитала около 250 человек на несанкционированной акции в Москве
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не былоПодробнее
В Москве открылся сезон велопрокатаВ Москве открылся сезон велопроката
В столице заработали 350 пунктов проката, стоимость аренды велосипедов осталась прежней Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 мая6 фото
05 мая
Фотохроника 5 мая
Лучшие фото недели10 фото
05 мая
Лучшие фото недели
Первый полет китайского Comac C9197 фото
05 мая
Первый полет китайского Comac C919
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России выиграла у Швеции стартовый матч ЧМ по хоккеюВ РоссииКадыров пообещал содействовать проверке сообщений о притеснении геев в ЧечнеВ миреРФ оставила в силе предупреждение о возможной приостановке чартеров для АнтальиВ миреВ США грузовой самолет съехал с посадочной полосы и упал с обрыва
Тиллерсон выразил надежду на новые встречи с Лавровым
Пожар в высотке на юго-западе Москвы потушен
В субботу в Москве перекроют несколько улиц из-за парада байкеров
Из горящей высотки на юго-западе Москвы эвакуировали 70 человек
В США арестовали планировавшего взорвать себя на Манхэттене мужчину
Объявлена эвакуация жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы
В зонах деэскалации в Сирии вступил в силу режим прекращения огня
Ингушский министр попросил завести на журналиста уголовное дело из-за статьи о депортации
Столтенберг исключил участие солдат НАТО в военном конфликте в Сирии
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи