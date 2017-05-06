В Москве начался снос усадьбы Неклюдовой

В Мосгорнаследии заявили, что здание не является объектом культурного наследия, однако в "Архнадзоре" назвали снос градостроительным варварством

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Усадьба Неклюдовой в Москве на Малой Бронной улице, снос которой начался в ночь на субботу, не являлась объектом культурного наследия, заявили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Здание по адресу улице Малая Бронная, д. 15Б не является ни объектом культурного наследия, ни выявленным объектом культурного наследия", - сказал сотрудник пресс-службы.

В свою очередь общественное движение "Архнадзор" в субботу распространило заявление , в котором назвало снос главного дома усадьбы "выдающимся примером градостроительного варварства и беззакония, недопустимого в столице цивилизованной страны". Как утверждает "Архнадзора", "здание отнесено к исторически ценным градоформирующим объектам и по закону не может подлежать сносу".

"Несмотря на это, городскими властями Москвы в ноябре 2016 года оформлен градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), предусматривающий снос дома Неклюдовой и строительство на его месте, в близком соседстве с жилыми домами и детским садом, нового здания высотой 28 метров", - отмечается в сообщении.

Эти действия общественники расценили как легализованную точечную застройку в границах зоны охраны памятников архитектуры. "Это решение принято мэрией, невзирая на многочисленные протесты и обращения местных жителей, муниципальных депутатов, несмотря на официально выраженное отрицательное мнение Мосгорнаследия и Москомархитектуры по вопросу сноса исторического здания и нового строительства на этом месте", - подчеркнули в "Архнадзоре".

"Для данного земельного участка несколько лет назад были за городской счет разработаны градостроительные режимы и регламенты, предусматривавшие сохранение здания и ограничение высотной отметки до 16,38 м, то есть фиксирующие нынешнее положение", - сказали в движении.

В субботу пользователи соцсетей, в частности Facebook, живущие на Малой Бронной улице, отметили, что снос начался в 4 утра выходного дня.

Главный дом городской усадьбы Неклюдовой был построен в 1840-х годах, затем подвергался перестройке в XX веке.